Футболисты махачкалинского "Динамо" впервые обыграли московское "Динамо"

Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 1:0

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 победило московское "Динамо" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 74-й минуте забил Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай.

Махачкалинское "Динамо" впервые переиграло московское "Динамо". До этого команды провели между собой четыре матча, все завершились в пользу столичного клуба. Махачкалинское "Динамо" выступает в РПЛ с прошлого сезона, в нем команда сыграла против визави из Москвы дважды в чемпионате и дважды на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.

Московское "Динамо" пока не может победить в гостевых матчах под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в межсезонье. В сезоне-2024/25 бело-голубые провели четыре игры на чужом поле во всех турнирах, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

"Динамо" из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, московское "Динамо" - 9-е. На счету команд по 8 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, махачкалинский клуб 12 сентября на выезде встретится с казанским "Рубином", московское "Динамо" днем позднее на своем поле сыграет против столичного "Спартака".