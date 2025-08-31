Футболисты махачкалинского "Динамо" впервые обыграли московское "Динамо"

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 победило московское "Динамо" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 74-й минуте забил Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай.
Махачкалинское "Динамо" впервые переиграло московское "Динамо". До этого команды провели между собой четыре матча, все завершились в пользу столичного клуба. Махачкалинское "Динамо" выступает в РПЛ с прошлого сезона, в нем команда сыграла против визави из Москвы дважды в чемпионате и дважды на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.
Московское "Динамо" пока не может победить в гостевых матчах под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в межсезонье. В сезоне-2024/25 бело-голубые провели четыре игры на чужом поле во всех турнирах, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.
"Динамо" из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, московское "Динамо" - 9-е. На счету команд по 8 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, махачкалинский клуб 12 сентября на выезде встретится с казанским "Рубином", московское "Динамо" днем позднее на своем поле сыграет против столичного "Спартака".
1
"Краснодар"
7
5
1
1
16
18
4
14
2
ЦСКА
7
4
3
0
15
15
6
9
3
"Балтика"
7
4
3
0
15
13
5
8
4
"Локомотив"
7
4
3
0
15
18
11
7
5
"Зенит"
7
3
3
1
12
13
7
6
6
"Спартак"
7
3
2
2
11
10
11
-1
7
"Рубин"
7
3
2
2
11
10
12
-2
8
"Крылья Советов"
7
2
3
2
9
11
14
-3
9
"Динамо" М
7
2
2
3
8
7
7
0
10
"Ахмат"
7
2
2
3
8
8
9
-1
11
"Динамо" Мх
7
2
2
3
8
4
9
-5
12
"Оренбург"
7
1
4
2
7
9
10
-1
13
"Акрон"
7
1
3
3
6
9
10
-1
14
"Ростов"
7
1
2
4
5
7
12
-5
15
"Пари НН"
7
1
0
6
3
4
14
-10
16
"Сочи"
7
0
1
6
1
4
19
-15