31 августа, 22:27
Футбол в России

Футболисты махачкалинского "Динамо" впервые обыграли московское "Динамо"

Встреча седьмого тура РПЛ завершилась со счетом 1:0

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0 победило московское "Динамо" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол на 74-й минуте забил Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай.

Махачкалинское "Динамо" впервые переиграло московское "Динамо". До этого команды провели между собой четыре матча, все завершились в пользу столичного клуба. Махачкалинское "Динамо" выступает в РПЛ с прошлого сезона, в нем команда сыграла против визави из Москвы дважды в чемпионате и дважды на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.

Московское "Динамо" пока не может победить в гостевых матчах под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду в межсезонье. В сезоне-2024/25 бело-голубые провели четыре игры на чужом поле во всех турнирах, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью.

"Динамо" из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, московское "Динамо" - 9-е. На счету команд по 8 очков. В следующем туре, который пройдет после перерыва на матчи сборных, махачкалинский клуб 12 сентября на выезде встретится с казанским "Рубином", московское "Динамо" днем позднее на своем поле сыграет против столичного "Спартака".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26

1

"Краснодар"

7

5

1

1

16

18

4

14

2

ЦСКА

7

4

3

0

15

15

6

9

3

"Балтика"

7

4

3

0

15

13

5

8

4

"Локомотив"

7

4

3

0

15

18

11

7

5

"Зенит"

7

3

3

1

12

13

7

6

6

"Спартак"

7

3

2

2

11

10

11

-1

7

"Рубин"

7

3

2

2

11

10

12

-2

8

"Крылья Советов"

7

2

3

2

9

11

14

-3

9

"Динамо" М

7

2

2

3

8

7

7

0

10

"Ахмат"

7

2

2

3

8

8

9

-1

11

"Динамо" Мх

7

2

2

3

8

4

9

-5

12

"Оренбург"

7

1

4

2

7

9

10

-1

13

"Акрон"

7

1

3

3

6

9

10

-1

14

"Ростов"

7

1

2

4

5

7

12

-5

15

"Пари НН"

7

1

0

6

3

4

14

-10

16

"Сочи"

7

0

1

6

1

4

19

-15

  

