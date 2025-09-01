Она возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко останется на первом месте в мировом рейтинге после завершения Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

В матче четвертого круга Соболенко обыграла представительницу Испании Кристину Букшу со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале она встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (6:4, 5:7, 6:2).

Белоруска является действующей победительницей US Open. В случае поражения в четвертьфинале текущего турнира в ее активе останется 10 005 очков. Ближе остальных приблизиться к Соболенко при победе на US Open может третья ракетка мира американка Коко Гауфф. В случае завоевания титула у нее будет 9 634 очка.

Соболенко 27 лет, на счету спортсменки 20 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза - дважды на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и один - на Открытом чемпионате США (2024). Белорусская теннисистка возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года.