ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили с призывом проводить спортивные состязания на недискриминационной основе и не препятствовать участию в них. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

"Государства-члены, стремясь к углублению сотрудничества в сфере спорта, отметили важность устранения преград, препятствующих участию в спортивных соревнованиях. Они подчеркнули, что крупные международные спортивные состязания должны организовываться в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и терпимости без дискриминации по любому признаку", - сказано в документе.

Страны организации "отметили предложения о проведении Открытого кубка ШОС в 2026 году, а также международных спортивных мероприятий с участием государств - членов ШОС в Российской Федерации, договорились продолжить проработку вопроса о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС и рабочей группы государств - членов ШОС по физической культуре и спорту, а также подчеркнули актуальность развития Демонстрационной зоны по зимним видам спорта "Китай - ШОС" (провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики)".

Российские спортсмены с 2022 года незаконно отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, а также руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году - Иран, в 2024 году - Белоруссия.