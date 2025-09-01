С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров провел урок футбола совместно с тренерами в школе №2097 в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) "Футбол в школе". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"От всей души хотелось бы поздравить вас с началом учебного года, - сказал Умяров во время приветственного слова. - Ученикам хотелось бы пожелать успехов, удачи, наслаждайтесь каждым днем, проведенным здесь, потому что потом вы будете вспоминать это время с теплотой. Учителям и родителям хочется пожелать здоровья, терпения, оно вам пригодится, и постараться пробудить в каждом ученике желание учиться и достигать самых высоких целей".

1 сентября стартовал новый сезон "Футбола в школе". С этого учебного года проект охватит 6 тыс. школ по всей стране, участниками станут свыше 2 млн школьников.

"Футбол в школе" - проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.