Лидерство сохраняет норвежец Магнус Карлсен

ТАСС, 1 сентября. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий переместился с 14-й на 15-ю строчку в мировом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету Непомнящего 2 742 очка. Лидерство продолжает удерживать норвежец Магнус Карлсен (2839), вторым идет представитель США Хикару Накамура (2 807), третьим - его соотечественник Фабиано Каруана (2 789).

Непомнящему 35 лет, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Он является двукратным чемпионом России (2010, 2020).