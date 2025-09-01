ЧП с российским пловцом в Турции

Он был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор

СТАМБУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Турецкие власти не обозначили сроков завершения поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщила родственница жены Свечникова Алена Караман.

"Поиски и следствие продолжаются. Сроки нам пока не обозначены. Ждем новостей", - сказала Караман.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.