Ранее появилась информация, что защитник близок к переходу в "Краснодар"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Несколько российских клубов проявляют интерес к защитнику махачкалинского "Динамо" Валентину Пальцеву. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В понедельник портал "Чемпионат" сообщил, что Пальцев близок к переходу в "Краснодар".

"К Пальцеву есть интерес от нескольких клубов из России. Конкретно по "Краснодару" не могу ничего сказать", - сказал Газизов.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.