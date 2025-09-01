Он руководил командой после отставки Олега Кононова

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Торпедо", выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), расторг контракт с исполняющим обязанности главного тренера Павлом Кирильчиком по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также были расторгнуты соглашения с тренером Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.

После четвертого тура Первой лиги с поста главного тренера "Торпедо" был отправлен в отставку Олег Кононов, на тот момент команда набрала одно очко. В трех следующих играх исполняющим обязанности главного тренера был Кирильчик. Столичная команда под его руководством одержала одну победу и потерпела два поражения. "Торпедо" по итогам семи туров набрало четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

"Торпедо" в сезоне-2024/25 заняло второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля "Торпедо" было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.