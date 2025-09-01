Ранее клуб расторг контракт с Павлом Кирильчиком

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сергей Жуков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Жуков был старшим тренером молодежной команды "Торпедо". В понедельник клуб расторг контракт с Павлом Кирильчиком, который занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее "Торпедо" расторгло контракт с Олегом Кононовым по обоюдному согласию после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне под руководством специалиста команда заняла вторую строчку в Мелбет - Первой лиге и получила место в Мир - Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за неоднократных попыток влияния на результаты матчей через судей. На данный момент "Торпедо" идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав четыре очка в семи турах.

Жукову 58 лет, он был главным тренером "Сатурна", "Томи" и ульяновской "Волги". В июне 2025 года специалист возглавил молодежную команду "Торпедо".