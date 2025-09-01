Ранее приоритетным считалось урегулирование споров либо в суде, либо в международном арбитраже

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 30 спортивных федераций обязались урегулировать споры в Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Пункт об арбитражной оговорке в свои учредительные документы включили уже 34 российских спортивных организации. Ранее приоритетным считалось урегулирование споров либо в суде, либо в международном арбитраже.

"В мае 2025 года мы начали реформу Спортивной арбитражной палаты: был принят новый устав и утверждена обновленная система управления, - сказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев. - Основная цель - повысить качество процедуры третейских разбирательств в сфере спорта на национальном уровне, обеспечить их полную независимость и тем самым добиться, чтобы решения признавались всеми участниками, имели безусловный авторитет. Для реализации этой задачи Минспорт России закрепил на нормативном уровне так называемую арбитражную оговорку: теперь в регламентах лиг и федераций должно быть четко прописано, что все споры, включая трудовые, подлежат рассмотрению в НЦСА. Постепенно это реализуется".

По словам директора Спортивной арбитражной палаты Игоря Понкина, обращение в НЦСА открывает перед сторонами споров ряд важных преимуществ. "Во-первых, разбирательства проходят в максимально сжатые сроки - не более 60 дней. В государственных судах разбирательства могут длиться годами. Во-вторых, процедуры обеспечивают более высокую конфиденциальность, что защищает деловую репутацию и интересы сторон. При этом решения обладают обязательной юридической силой, делая этот механизм надежным и эффективным инструментом разрешения конфликтов", - отметил Понкин.

В ближайшее время планируются изменения в законодательстве, которые расширят компетенцию спортивного арбитража. Речь идет о включении споров, связанных с услугами фитнес-индустрии, стандартизацией и добровольной сертификацией спортивных товаров и услуг.

В октябре прошлого года на форуме "Россия - спортивная держава" президент РФ Владимир Путин назвал "пока слабоватым" институт спортивного арбитража в стране и поручил развить его в независимую структуру, которой все доверяют.