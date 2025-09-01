Матч пройдет 4 сентября на "Лукойл-Арене" в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Болельщики на товарищеском матче сборных России и Иордании по футболу смогут исполнить во время игры припев песни группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Игра пройдет 4 сентября на "Лукойл-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"На матче сборных России и Иордании номер открытия будет посвящен Году защитника Отечества, а на 80-й минуте пройдет флешмоб на трибуне в память о годовщине Победы. На табло "Лукойл-Арены" появятся слова припева песни группы "Любэ" "За тебя, Родина-мать". Пришедшие зрители смогут всем стадионом поддержать патриотическую акцию РФС", - сказал Терешин.

Ранее РФС сообщил, что осенние матчи сборной России будут посвящены Году защитника Отечества. Организация продолжит реализацию программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Одна на всех: команда, Родина, Победа!". С песней "Жди меня домой" перед игрой сборных России и Иордании выступят Socrat и Хор Сретенского монастыря.