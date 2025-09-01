Единственными, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Ни один из представителей России не сумел пробиться в четвертьфинальную стадию US Open в одиночном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Единственными, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова. На этой стадии они проиграли в понедельник канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и Иге Свёнтек из Польши соответственно.

В женском парном разряде борьбу за титул продолжают Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в дуэте, а также Александрова и Вероника Кудерметова, играющие в парах с теннисистками из других стран. Позднее им предстоит побороться за выход в 1/4 финала турнира.

US Open - заключительный в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Действующими победителями являются лидеры мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и Арина Соболенко из Белоруссии.