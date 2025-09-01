Футболист "Спартака" Дуарте перейдет в бразильский "Сантос" и станет одноклубником Неймара

Парагваец выступает за красно-белых с 2023 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /ТАСС/. Парагвайский защитник Алексис Дуарте перейдет из московского "Спартака" в бразильский "Сантос". Об этом сообщает Radio Nanduti.

По информации источника, сделку завершат в ближайшие часы.

Дуарте 25 лет, он перешел в "Спартак" зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До "Спартака" Дуарте защищал цвета парагвайского "Серро Портеньо".

"Сантос" является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.