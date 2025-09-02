Итальянец выиграл матч у соперника в трех сетах

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Ошибки представителя Казахстана Александра Бублика на подаче привели его к поражению в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) против итальянца Янника Синнера. Комментарий Синнера приводит телеканал Sky Sports.

Встреча между Синнером и Бубликом завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:1 в пользу итальянца.

"Мы с Сашей хорошо знаем друг друга, в этом году у нас было несколько отличных противостояний, - сказал Синнер. - Сегодня он подавал не так хорошо, как обычно, поэтому брейки в начале каждого сета придали мне уверенности. Он просто поздравил меня и пожелал всего наилучшего".

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На счету итальянца 20 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2024 году Синнер выиграл Итоговый турнир ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса. Также в активе спортсмена две победы на Открытом чемпионате Австралии (2024, 2025), по разу он выигрывал Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025).

Бублику 28 лет, в рейтинге ATP он занимает 24-ю позицию. В его активе семь титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2025 году.

Открытый чемпионат США - заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Синнер является действующим победителем турнира. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).