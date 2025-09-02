"Салават Юлаев" 13 августа объявил о расторжении контракта с форвардом

ТАСС, 2 сентября. Канадский нападающий Джошуа Ливо был готов остаться в уфимском хоккейном клубе "Салават Юлаев", однако в руководстве команды решили расторгнуть контракт с игроком. Об этом Ливо рассказал "Спорт-Экспрессу".

13 августа "Салават Юлаев" объявил о расторжении контракта с Ливо. Через два дня канадец стал игроком челябинского "Трактора"

"Не жалею о том решении [перейти в "Салават Юлаев"], поскольку провел в там хорошее время, - сказал Ливо. - Город и болельщики - замечательные, это место на два года стало моим домом. Остался бы там еще на пару лет, но все знают, что произошло, с этим надо смириться и двигаться дальше. Иногда в жизни и в карьере происходят такие моменты, но на них не стоит зацикливаться. Это бизнес. Теперь моя задача - помочь "Трактору".

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.