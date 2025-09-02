Форвард отметил, что ему все нравится в России

ТАСС, 2 сентября. Канадский нападающий Джошуа Ливо был намерен продолжить карьеру в одном из клубов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), несмотря на расторжение контракта с уфимским "Салаватом Юлаевым". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

13 августа "Салават Юлаев" объявил о расторжении контракта с Ливо. Через два дня стало известно, что канадец будет выступать за челябинский "Трактор".

"Передо мной этот вопрос не стоял, мне все нравится в России, - ответил Ливо на вопрос, не было ли у него желания не возвращаться в Россию после расторжения контракта с "Салаватом Юлаевым". - Слов не хватит описать, сколько всего хорошего здесь произошло со мной. О лиге и стране в целом могу сказать только хорошее, два отличных сезона это подтверждают. Чувствую себя здесь комфортно и даже уговариваю своих знакомых по Северной Америке перебираться в КХЛ. Произошедшее летом с "Салаватом" - единственный негативный момент за все время пребывания в России".

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх. В феврале стороны заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2026/27.