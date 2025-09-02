Клуб объявил о расторжении контракта 13 августа

ТАСС, 2 сентября. Канадский нападающий Джошуа Ливо был шокирован решением руководства уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" расторгнуть с ним контракт. Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

13 августа "Салават Юлаев" объявил о расторжении контракта с Ливо. Позднее в клубе объяснили это решение тем, что игрок не смог вовремя прибыть в расположение команды из-за отсутствия визы, намеренно затягивая процесс ее получения.

"Я планировал вылететь в Уфу на следующий день, поэтому был полностью шокирован, узнав новость от своего агента [о расторжении контракта], - сказал Ливо. - В тот момент как раз собирался поработать в тренажерном зале. Для меня очень неожиданная ситуация, с которой ранее не сталкивался. Но что поделать, жизнь продолжается. Сейчас я сосредоточен на новой команде и предстоящем сезоне. Хорошо, что удалось быстро договориться с "Трактором", а не сидеть без дела и переживать. Я успел приехать в тренировочный лагерь, познакомиться с командой и провести несколько выставочных матчей".

15 августа канадец стал игроком челябинского "Трактора".

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх. В феврале стороны заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2026/27.