Команду должен возглавить Игорь Осинькин

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Испанец Роберт Морено расторг контракт с футбольным клубом "Сочи" по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 47-летним специалистом команду покинут и его помощники. Обновленный тренерский штаб будет представлен в ближайшее время. Ранее президент "Сочи" Борис Ротенберг заявил в интервью "Спорт-Экспрессу", что команду возглавит Игорь Осинькин.

Морено возглавил "Сочи" в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир - Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год "Сочи" вернулся в РПЛ, обыграв в стыковых матчах "Пари Нижний Новгород". В 2019 году Морено возглавлял сборную Испании, также он работал главным тренером в "Монако" и испанской "Гранаде".

После семи туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице.