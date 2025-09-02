Ромашина надеется, что российские синхронисты продолжат успешно выступать на мировой арене

Ранее российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на взрослом чемпионате мира по водным видам спорта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина надеется, что российское синхронное плавание в будущем будет таким же успешным, как и в годы до отстранения спортсменов от международных соревнований. Об этом она рассказала ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

В 2025 году российские синхронисты завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали на взрослом чемпионате мира по водным видам спорта. Россияне не выиграли командный зачет турнира впервые с 1994 года. Россияне выиграли медальный зачет на чемпионате мира среди спортсменов до 16 лет, завоевав 7 наград: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую.

"Глядя на наших детей, мы надеемся, что наше синхронное плавание будет таким же успешным, как и во все предыдущие годы. Со стороны федерации и тренеров мы будем делать все возможное для этого. Конечно, все работают на одно дело, заряжены на результат", - сказала Ромашина.

"Конечно, синхронное плавание изменилось за последнее время. Во время нашего отсутствия мы все-таки наблюдали за изменениями и пытались подстроиться под новые тенденции и правила. Если посмотреть на юношеское первенство мира, которое недавно прошло в Греции, то там по всем программам, где мы выступали, мы были лидерами как в техническом исполнении, так и по оценке за артистическое впечатление", - добавила собеседница агентства.

