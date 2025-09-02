A Spor: "Спартак" договорился о трансфере защитника "Фенербахче" Джику за €4 млн

Он выступает за "Фенербахче" с 2023 года

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" достиг договоренности о трансфере ганского защитника турецкого "Фенербахче" Александера Джику. Об этом сообщает телеканал A Spor.

По информации источника, сумма сделки составит €4 млн. Портал Fotomac ранее сообщал, что зарплата 31-летнего защитника в "Спартаке" может составить около €2,2-2,3 млн.

Джику играет в "Фенербахче" с 2023 года, ранее он выступал за французские "Бастию", "Кан" и "Страсбур". За сборную Ганы защитник провел 33 матча, забив 2 гола, в том числе играл за национальную команду на чемпионате мира в Катаре.