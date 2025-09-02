Колосков считает, что вопрос об уходе Карпина из "Динамо" не стоит поднимать до зимы

Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" не должно торопиться и поднимать до зимнего перерыва вопрос об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

После матча седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Динамо" (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское "Динамо".

"Я убежден, что торопиться в этом случае нельзя, все-таки когда его приглашали, то вели обстоятельную работу. Понятно, что нашли общий язык, общие задачи, - сказал Колосков. - Такими фамилиями не разбрасываются, вообще не время пока ставить все эти вопросы, хотя в уме, конечно, держать нужно. Но мне кажется, что до зимнего перерыва эту тему нужно оставить".

"Динамо" с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.