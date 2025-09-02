Защитник выступал за команду с 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Американский защитник Ник Эберт оказался не в состоянии продолжить карьеру в екатеринбургском хоккейном клубе "Автомобилист" по личным причинам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним защитником, заключенный минувшим летом, не был активирован. Хоккеисту присвоен статус неограниченно свободного агента по соглашению сторон.

Эберт выступал за "Автомобилист" с 2022 года, а ранее играл в Континентальной хоккейной лиге за "Слован". Всего в лиге он провел 200 матчей, набрав 101 очко (37 заброшенных шайб + 64 результативные передачи). Он был задрафтован в 2012 году клубом Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес" под общим 211-м номером, но не провел в лиге ни одного матча.