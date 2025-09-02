Челябинский клуб 15 августа объявил о подписании контракта с форвардом

ТАСС, 2 сентября. Канадский хоккеист Джошуа Ливо принял решение перейти в челябинский "Трактор", поскольку эта команда наиболее близка к победе в Кубке Гагарина из тех, что связывались с игроком. Об этом Ливо рассказал "Спорт-Экспрессу".

15 июля стало известно о переходе Ливо в "Трактор". До этого о расторжении контракта с форвардом объявил уфимский "Салават Юлаев".

"Мне очень повезло, что у меня появился такой вариант после ухода из "Салавата", - сказал Ливо. - "Трактор" - очень хорошая команда, которая в минувшем сезоне играла в финале Кубка Гагарина. Здесь отличный коллектив, много опытных игроков, сильный тренерский штаб и прекрасно выстроены все процессы внутри организации. Я влился в новую для себя команду очень легко. Еще надо привыкнуть к некоторым вещам, но уже сейчас чувствую себя вполне счастливо и могу думать только о хоккее. После завершения тренировочного лагеря прошло немного времени. Думаю, что со стартом регулярного чемпионата включу режим "круиз-контроля".

"Трактор" дошел до финала и намерен улучшить результат, поэтому мой выбор был очевиден. Мне тоже хочется побеждать, в этом наши цели совпадают. У команды очень сильный состав с игроками топ-уровня, рядом с такими партнерами проще проявить себя. Я знаком со Стивом Кемпфером и Бадди Робинсоном, выступавшими здесь в прошлом сезоне, и хорошо представлял, куда еду, в городе ранее тоже бывал. Мой выбор был взвешенным и осознанным. Выигрывать титулы - это всегда круто, из команд, выходивших на меня, "Трактор" стоит ближе всех к титулу. Пока мне все нравится в Челябинске", - добавил он.

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.

"Трактор" в прошлом сезоне КХЛ занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и дошел до финала Кубка Гагарина, проиграв ярославскому "Локомотиву" (1-4).