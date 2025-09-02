Игры будут проходить на стадионе в Алма-Ате

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Проведение матчей футбольного клуба "Кайрат" из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, в Астане не планируется. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

"Стадион в Алма-Ате - это арена четвертой категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По стандартам он подходит, мы планируем проводить игры там", - ответил министр на вопрос о возможном проведении матчей в Астане.

"Кайрат" впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году.

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является "Реал" (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.