Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа заплыва через Босфор, но на финише он не появился

СТАМБУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Поиски пропавшего российского пловца Николая Свечникова при помощи катеров, вертолетов и гидролокаторов результата не дали, однако они продолжаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Береговой охраны Турции.

"Поисково-спасательные работы в Стамбуле продолжаются, - говорится в сообщении. - Они были начаты совместно с управлением морского и портового хозяйства, главным управлением береговой безопасности, управлением по управлению в чрезвычайных ситуациях и катастрофах и пожарной службой столичного муниципалитета Стамбула. Продолжающиеся работы, проведенные с моря выделенными катерами береговой охраны, с воздуха вертолетом береговой охраны, а также под водой водолазными группами и гидролокатором бокового обзора не дали результатов. Совместные поисково-спасательные работы продолжаются".

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.