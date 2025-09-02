Встреча Лиги чемпионов пройдет 30 сентября

АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Казахстан ожидает, что на матч "Кайрата" из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, с испанским "Реалом" приедут 4-5 тысяч туристов. Об этом рассказал министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

"На матч с "Реалом" есть свои квоты по линии УЕФА. Ожидаем примерно 4-5 тысяч туристов", - сказал министр.

Матч "Кайрат" - "Реал" пройдет 30 сентября. "Кайрат" впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только "Астане" в 2015 году.

Лига чемпионов - главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является "Реал" (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.