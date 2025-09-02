Согласно порталу Transfermarkt, английский клуб заплатил ПСЖ €30 млн за голкипера

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" подписал контракт с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на пять лет. Итальянец перешел из французского "Пари Сен-Жермен". Сумма трансфера, согласно порталу Transfermarkt, составила €30 млн.

Доннарумме 26 лет, вместе с ПСЖ он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии футболист стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

За ПСЖ голкипер выступал с лета 2021 года. До этого он защищал цвета итальянского "Милана", с которым стал победителем суперкубка страны (2016). В составе парижской команды продолжает выступать российский вратарь Матвей Сафонов.