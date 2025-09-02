Стороны заключили однолетнее соглашение

ТАСС, 2 сентября. Казанский "Ак Барс" подписал соглашение с российским нападающим Григорием Денисенко, игравшим в ряде клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба агентства Winners, которое представляет интересы игрока.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. "Ак Барс" выменял права на Денисенко у ярославского "Локомотива", который получил денежную компенсацию и российского форварда Андрея Пустового.

Денисенко был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под общим 15-м номером клубом "Флорида". В феврале 2025 года нападающего обменяли из "Вегаса" в "Нэшвилл". В сезоне-2024/25 россиянин провел в НХЛ один матч за "Вегас", не отметившись результативными действиями. С февраля Денисенко играл за фарм-клуб "Нэшвилла" в Американской хоккейной лиге, набрав за 23 игры регулярного чемпионата 15 очков (7 голов + 8 результативных передач), в плей-офф на его счету 1 заброшенная шайба по итогам 8 встреч.

В 2020 году Денисенко подписал контракт новичка с "Флоридой". В Северной Америке он выступал с сезона-2020/21. За "Флориду" в общей сложности форвард провел 27 игр, записав на свой счет 7 результативных передач. Россиянин принял участие в пятом матче финала Кубка Стэнли в 2023 году против "Вегаса". В октябре 2023 года "Вегас" забрал Денисенко с драфта отказов, куда его выставила "Флорида".

До переезда в Северную Америку Денисенко защищал цвета "Локомотива". Хоккеист является серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.