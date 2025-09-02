В турнире принимают участие сборные Казахстана, Китая, Турции, России и команда Минска

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Международный турнир по керлингу "Тихоокеанский кубок" стартовал в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В турнире принимают участие сборные Казахстана, Китая, Турции, России и команда Минска. В соревнованиях выступают 60 керлингистов. Также проходит детский турнир Дальневосточного федерального округа.

"Мы стараемся быть готовыми в любой момент вернуться на международную арену и показать там самый максимальный результат, - заявил ТАСС главный тренер сборной России Василий Гудин. - Такие турниры, как Тихоокеанский кубок, - важный шаг в этом направлении. Они позволяют нашим спортсменам поддерживать высокий уровень конкуренции и демонстрировать волю к победе, характер и собранность, которые всегда отличали российский керлинг".

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.