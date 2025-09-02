В КХЛ заявили, что вопрос переподписания контрактов требует урегулирования

В лиге отметили, что на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вопрос переподписания контрактов игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уменьшением суммы заработных плат требует урегулирования. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ.

"По итогам заявки на сезон-2025/26 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат. На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования. КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам", - говорится в заявлении пресс-службы лиги.

С сезона-2020/21 в КХЛ был введен жесткий потолок зарплат, который составляет 900 млн рублей. Начиная с сезона-2026/27 он будет равен 950 млн рублей. В сезоне-2027/28 потолок зарплат увеличат до 1 млрд рублей.