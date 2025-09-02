Президент США присутствовал на церемонии награждения после финального матча клубного чемпионата мира между ПСЖ и "Челси"

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России по футболу Матвей Сафонов не успел поговорить с президентом США Дональдом Трампом на церемонии награждения после клубного чемпионата мира. Об этом Сафонов рассказал журналистам.

ПСЖ в финальном матче со счетом 0:3 проиграл английскому "Челси". Сафонов не выходил на поле в матчах клубного чемпионата мира. Трамп присутствовал на церемонии награждения. Турнир проходил в США.

"Не успели поговорить с Трампом, - сказал Сафонов. - Ощущения от награждения? Как у остальных, кого награждали".

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.