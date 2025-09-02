Губерниев рассказал, что узнал от Валиевой о намерении возобновить карьеру

Дисквалификация фигуристки истечет 25 декабря 2025 года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева настроена на возобновление карьеры. Об этом ТАСС рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина. Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года. С 25 октября 2025 года фигуристка сможет приступить к тренировкам.

"Какое у Камилы настроение? У нее настроение вернуться, она в октябре приступает к тренировкам, в декабре уже может соревноваться, вернуться и всех победить, - сказал Губерниев. - На Олимпиаду она не попадает, но дальше у фигуристов есть возможность выступать, она еще молодая, у нее будет еще другая Олимпиада, я в этом не сомневаюсь, она вернется и всех победит. Настрой максимально боевой, она похорошела, повзрослела - высокая, красивая, статная, в мастерстве в фигурном катании еще прибавит. Я в нее очень верю, она большая молодец".