Ранее футболист "Зенита" сменил спортивное гражданство с российского на бразильское

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин понимал, что футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос хочет выступать за национальную команду Бразилии. Об этом Карпин рассказал журналистам.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

"Было понятно, за какую сборную хочет выступать. Чего расстраиваться? Ему 31 год. Когда нас вернут [на международные турниры], ему уже 40 будет, может быть", - сказал Карпин.

"Тогда он дал понять, что он колеблется. Сюда должны приезжать те, кто хочет играть за сборную", - добавил тренер.

Сантосу 31 год, он выступает за "Зенит" с июля 2019 года. В составе "Зенита" футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.