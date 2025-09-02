Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью "Коммерсанту" допустил введение потолка зарплат в чемпионате России

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не понимает практического смысла потолка зарплат в футболе. Об этом он заявил журналистам.

"Не понимаю, как это работает и может работать в открытой лиге. В КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС) вроде как понятно. Можно будет обойти? Чтобы что-то обойти, нужно запретить. Я не понимаю практического смысла", - сказал Карпин.

"Мое мнение по лимиту [на легионеров] не поменялось. Сейчас тоже появляются футболисты. Появились игроки - Кирилл Глебов, Александр Черников, Наиль Умяров, Артем Карпукас и другие. Для сборной России футболисты появляются и сейчас", - добавил он.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил "Коммерсанту", что Минспорт начнет введение нового лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27, соответствующий приказ будет подписан в 2025 году. Также министр допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.