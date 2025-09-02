Нападающий Прохоров подписал контракт с клубом НХЛ "Айлендерс"

Контракт новичка заключен сроком на три года

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Форвард московского "Динамо" Даниил Прохоров подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

18-летний игрок был выбран "Айлендерс" на драфте НХЛ этого года под общим 42-м номером. В прошлом сезоне он набрал 27 очков (20 голов + 7 результативных передач) в 43 матчах регулярного чемпионата за петербургское "Динамо" в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге и забил 4 шайбы в 8 играх плей-офф. В конце августа московское "Динамо" объявило о заключении с Прохоровым двустороннего контракта на два года. "Динамо" из Санкт-Петербурга входит в систему столичного клуба.

По информации "Чемпионата", Прохоров после заключения контракта с клубом НХЛ был отдан "Динамо" в аренду. В составе "Айлендерс" из россиян выступают вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, защитник Александр Романов, нападающий Максим Цыплаков и перешедший этим летом из "Трактора" форвард Максим Шабанов.