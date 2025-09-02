Следующей соперницей белорусской теннисистки станет американка Джессика Пегула

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open после снятия представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой с четвертьфинального матча из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В полуфинале Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в четвертьфинале победила другую представительницу Чехии Барбору Крейчикову (6:3, 6:3). В прошлом году Соболенко и Пегула играли в финале US Open, белорусская теннисистка одержала победу (7:5, 7:5).

Соболенко дошла до полуфинала четвертого турнира Большого шлема в сезоне. Белорусская теннисистка не сумела преодолеть эту стадию на Уимблдоне, но доходила до финалов Australian Open и Roland Garros, где терпела поражения в решающих матчах.

Соболенко 27 лет, на счету спортсменки 20 титулов Женской теннисной ассоциации. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала три раза - дважды на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024). Белорусская теннисистка возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года.