Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в полуфинал US Open в паре

В четвертьфинале теннисистки проиграли россиянке Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в полуфинал US Open в парном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

В четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер, которые были посеяны на турнире под 5-м номером, уступили россиянке Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс (4-й номер посева) со счетом 4:6, 2:6. В полуфинале Кудерметова и Мертенс сыграют с Катериной Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США) либо с канадкой Лейлой Фернандес и американкой Винус Уильямс.

Андреевой 18 лет, Шнайдер 21 год. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) они занимают 14-е и 12-е места соответственно. В паре теннисистки выиграли два турнира под эгидой организации. В 2024 году они стали серебряными призерами парного олимпийского турнира в Париже.

Кудерметовой 28 лет. В парном разряде она выиграла 9 турниров WTA. В текущем сезоне вместе с Мертенс россиянка стала победительницей Уимблдона.

US Open - последний турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн.