В июле он вошел в совет директоров клуба

ТАСС, 3 сентября. Роман Ротенберг рад работать в московском клубе Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо", поскольку в детстве ходил в борцовский зал с одноименным названием и всегда с уважением относился к этому клубу. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров "Динамо", он курирует подготовку резерва.

"Очень благодарен, что есть возможность работать здесь, - сказал Ротенберг. - В детстве, когда отец взял меня в борцовский зал, то он назывался "Динамо". Это ленинградское "Динамо", поэтому оно всегда было близко к нашей семье. Мы ценили этот клуб и в тот момент могли заниматься дзюдо. Очень рад и благодарен болельщикам за то, что меня так приняли в семью "Динамо".

Ротенбергу 44 года, с 2022 года он был главным тренером петербургского СКА. В сезоне-2022/23 команда дошла до полуфинала плей-офф, где уступила московскому ЦСКА. В прошлом сезоне СКА в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил московскому "Динамо". Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. Также он является тренером команды "Россия 25".