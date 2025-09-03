В четвертьфинале серб переиграл американца Тейлора Фритца

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл американца Тейлора Фритца в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 в пользу Джоковича (7-й номер посева). Фритц был посеян на турнире под 4-м номером. В полуфинале серб сыграет против испанца Карлоса Алькараса (2).

Для Джоковича предстоящий полуфинал станет 14-м на US Open, он повторил рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал американцу Джимми Коннорсу. Серб никогда не проигрывал в четвертьфиналах US Open. Предстоящий полуфинал станет для Джоковича 53-м на турнирах Большого шлема, это новый абсолютный рекорд. Ранее он делил первое место с американкой Крис Эверт, которая 52 раза доходила до этой стадии.

Джоковичу 38 лет, он занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 100 титулов под эгидой организации, в том числе рекордные в мужском одиночном разряде 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Ему принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель в качестве первой ракетки мира (428).

Фритцу 27 лет, он располагается на 4-й позиции мирового рейтинга. В его активе 10 титулов ATP. В 2024 году теннисист дошел до финала US Open, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Американец является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.

US Open - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.