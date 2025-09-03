Он в 53-й раз дошел до этой стадии

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович стал абсолютным рекордсменом по количеству полуфиналов на турнирах Большого шлема.

После победы над американцем Тейлором Фритцем в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) Джокович в 53-й раз дошел до полуфинальной стадии на турнире Большого шлема. Прежде он делил первое место по этому показателю с американкой Крис Эверт.

Следующим соперником Джоковича на US Open станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Джоковичу 38 лет. Он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин, на его счету 24 титула. В женском одиночном разряде столько же раз побеждала австралийка Маргарет Корт. Джоковичу также принадлежит абсолютный рекорд по количеству недель, проведенных в качестве первой ракетки мира (428).

US Open - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.