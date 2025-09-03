Роман Ротенберг считает, что хоккеисту Гусеву пошел на пользу переход в "Динамо"

Он перешел в стан бело-голубых из СКА в 2023 году

ТАСС, 3 сентября. Переход в московское "Динамо" пошел на пользу хоккеисту Никите Гусеву, а его решение продолжить выступление за клуб является хорошей новостью для команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал член совета директоров бело-голубых Роман Ротенберг.

15 августа "Динамо" сообщило о заключении однолетнего контракта с Гусевым.

"Да, мы долго общались, но больше обсуждали детей и развитие хоккея, - ответил Ротенберг на вопрос, общался ли он с Гусевым перед заключением нового контракта с "Динамо". - С Никитой знакомы очень давно, благодарен судьбе, что нам удалось вернуть его в большой хоккей из "Югры". Там его списали, а мы помогли вновь попасть в сборную России, Гусев стал олимпийским чемпионом. В жизни бывают разные ситуации, но, считаю, все, что ни происходит, все к лучшему. Переход в "Динамо" пошел на пользу Никите. Я всегда говорю честно и прямо. То, что мы тогда обсудили, помогло, сейчас мы общаемся о будущем и о детях".

"Мы с Никитой хорошо общаемся и дружим. Разговаривал с ним, но больше о детях, а не о контрактных вопросах. Сказал ему, что у нас развивается детский хоккей и, если он решит отдать сына в наш вид спорта, можем помочь ему в развитии. Хорошо, что Никита остался в "Динамо". Вижу, что он выглядит лучше и лучше, у него открывается второе дыхание. Мы всегда рядом и готовы помочь. Особенно когда это касается детей", - заключил он.

Гусеву 33 года, он выступает за "Динамо" с 2023 года. В прошлом регулярном чемпионате Гусев занял второе место в списке бомбардиров с 69 очками по системе "гол +пас" (29+40). Годом ранее нападающий установил бомбардирский рекорд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, набрав 89 очков в регулярном чемпионате.

До перехода в "Динамо" Гусев выступал за петербургский СКА. По ходу карьеры хоккеист также защищал цвета московского ЦСКА, хабаровского "Амура", "Югры" из Ханты-Мансийска, в Национальной хоккейной лиге играл за "Нью-Джерси" и "Флориду". В составе сборной России нападающий стал победителем Олимпиады (2018), серебряным призером Игр (2022) и завоевал две бронзовые медали чемпионатов мира (2017, 2019).