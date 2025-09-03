Он в 14-й раз преодолел четвертьфинальную стадию этого соревнования

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович повторил рекорд Открытого чемпионата США по теннису (US Open) по количеству выходов в полуфинал.

В четвертьфинале Джокович одержал победу над американцем Тейлором Фритцем (6:3, 7:5, 3:6, 6:4) и в 14-й раз преодолел данную стадию на этом турнире. Он ни разу не проигрывал в четвертьфиналах на US Open. Теперь Джокович делит первое место по числу полуфиналов на этом соревновании с американцем Джимми Коннорсом, который выиграл 14 из 17 четвертьфинальных встреч.

Соперником Джоковича по полуфиналу станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

US Open - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.