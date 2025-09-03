Ему было 88 лет

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На протяжении длительного времени он боролся с раком.

Равелинг тренировал с 1972 по 1994 год, работая в университетских командах. Он был ассистентом главного тренера сборной США на победной Олимпиаде 1984 года, а также входил в тренерский штаб национальной команды на Играх-1988, на которых американцы стали бронзовыми призерами турнира. В 2015 году он был включен в Зал славы НБА.