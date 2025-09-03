Прославленная спортсменка отметила, что на тренерском мостике не можешь ничего контролировать

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Работа тренером более волнительна, чем выступления в качестве спортсмена. Такое мнение ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума высказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

"Не могу сказать, что поездка на юношеское первенство мира - это мой первый опыт в качестве тренера, но это было довольно волнительно, потому что это уже другой уровень, хоть это только младший наш возраст, - сказала она. - Конечно, я сравниваю свои ощущения с теми, когда сама была спортсменкой. Для меня тренером быть волнительнее, потому что пока ты стоишь на бортике и смотришь на выступление своих спортсменов, ты не можешь ничего контролировать. Я стараюсь убрать стресс и передать своим спортсменам, что верю в них, в то, что они готовы бороться и побеждать".

Ромашиной 35 лет, в ее активе также 21 победа на чемпионатах мира и 13 - на чемпионатах Европы. В 2023 году она объявила о завершении карьеры.

