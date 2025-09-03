Кафельников объяснил успех Джоковича и провал Даниила Медведева на US Open

По мнению вице-президента Федерации тенниса России, это объясняется разным менталитетом

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Успешное выступление Новака Джоковича и провал Даниила Медведева на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) можно объяснить разницей между русским и европейским менталитетом. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Джокович в седьмой раз за карьеру дошел до полуфинала на каждом турнире Большого шлема в течение сезона. 38-летний серб обновил собственный рекорд по этому показателю в Открытой эре (с 1968 года).

"Медведеву уже 29 лет, у него огромное количество титулов, и он никакого наставника не будет слушать так же безукоризненно, как делал это 15 лет назад, когда стремился подниматься в рейтинге, зарабатывать деньги. На этом фоне Джокович уникальный, но нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца. Там все иначе, - сказал Кафельников. - Люди ценят те шансы, которые им предоставляет жизнь - мы, к сожалению, не ценим. Я могу и в свой адрес тоже самое сказать. Если бы я мог что-то изменить - наверняка изменил бы. К сожалению, такая натура русского человека".

"Сербия - абсолютно европейская страна. Да, мы одной религии, но менталитет совсем другой", - добавил Кафельников.