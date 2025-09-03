Соревнования пройдут 4-6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Четвертая Международная владивостокская регата стартует в четверг. Соревнования пройдут в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В первый день в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в 11:00 по местному времени (4:00 мск) начнется официальное открытие соревнований. До этого в 9:00 (2:00 мск) пройдут индивидуальные заезды в гребле-индор.

На следующий день состоится парад спортсменов, в котором примут участие представители 10 стран. На старты выйдут спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кубы, Китая, Ирана, Пакистана, Армении и Афганистана. Также 5 сентября пройдет финальная часть турнира по гребле-индор. В заключительный день регаты 6 сентября состоятся соревнования на воде. Гребцы будут соревноваться в одиночках, двойках и четверках.

"Этой осенью мы сформируем предварительный состав команды, которая будет по своему отдельному календарю готовиться в прибрежной гребле, - рассказал пресс-службе Олимпийского комитета России президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. - Олимпийский 2028 год не за горами, эту работу уже нужно вести. И соревнования во Владивостоке дадут возможность спортсменам попробовать себя в этих специальных лодках, на морской волне. Им предстоит решить, готовы ли они в эту дисциплину погружаться, чтобы, возможно, выступать на Олимпийских играх, либо будут продолжать совершенствовать свои навыки в академической гребле".

Также в рамках регаты предусмотрена культурно-развлекательная программа. Будут организованы показы дизайнерских брендов, концерты артистов, мастер-классы по брейкингу, чирспорту, акробатическому рок-н-роллу и гребле-индор.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема форума - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.