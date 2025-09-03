ПСЖ не упомянул Сафонова в списке футболистов команды, вызванных в сборные

В списке указаны остальные игроки клуба, в том числе украинец Илья Забарный

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французский "Пари Сен-Жермен" при перечислении футболистов клуба, вызванных в национальные сборные, не упомянул российского вратаря Матвея Сафонова. Соответствующий список опубликован в официальном аккаунте ПСЖ в соцсети Х.

Сафонов находится на сборах национальной команды. Сборная России в Москве 4 сентября примет команду Иордании, а 7 сентября на выезде сыграет с командой Катара.

В списке указаны остальные игроки ПСЖ, которые выступят за свои сборные в сентябрьских матчах. В их число попал и украинский защитник Илья Забарный.