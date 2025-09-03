Организаторы приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша

МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Велогонщики не смогли доехать до финиша 11-го этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу. Об этом сообщает газета Marca.

Люди с палестинскими флагами собрались в финишном створе в Бильбао. Организаторы сочли, что не могут гарантировать безопасность гонщиков, и приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша.

Велогонка завершится 14 сентября. Всего спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.