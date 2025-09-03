Велогонщики не смогли завершить 11-й этап "Вуэльты" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу перед финишем

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Участие команды Israel Premier-Tech в многодневной шоссейной велогонке "Вуэльта" ставит под угрозу безопасность дальнейшего проведения соревнований. Об этом заявил технический директор гонки Кико Гарсия, комментарий которого приводит французская газета L'Equipe.

Велогонщики не смогли завершить 11-й этап "Вуэльты" из-за людей с палестинскими флагами, которые выбежали на трассу перед финишем. Организаторы сочли, что не могут гарантировать безопасность гонщиков, и приняли решение зафиксировать время в зачет общей классификации на отметке за 3 км до финиша.

"Мы давно и ясно об этом говорили, были очень обеспокоены этой ситуацией. Решение лично для меня сегодня только одно: успокоить ситуацию, вернуть все в спокойное состояние. Не поймите меня неправильно, сегодня я хочу поставить безопасность каждого на первое место. Но мы ходим по кругу, мы это понимаем, но не можем принять решение, поэтому не знаем, произойдет ли это", - сказал Гарсия.

"Мы связались с Международным союзом велосипедистов еще до приезда в Испанию, сообщив им, что знаем о большой активности населения в протестах. Пока никаких изменений не произошло. Мы надеемся, что решения будут приняты быстро, ведь время идет", - добавил он.

Велогонка завершится 14 сентября. Всего спортсменам предстоит преодолеть 21 этап.