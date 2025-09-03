Россиянка и бельгийка Элизе Мертенс в полуфинале проиграли мериканке Тейлор Таунсенд и представительнице Чехии Катерине Синяковой

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс не смогли выйти в финал US Open в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

В полуфинале Кудерметова и Мертенс, посеянные под 4-м номером, уступили американке Тейлор Таунсенд и представительнице Чехии Катерине Синяковой (1-й номер посева) со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

Кудерметовой 28 лет. В парном разряде она выиграла 9 турниров WTA. В текущем сезоне вместе с Мертенс россиянка стала победительницей Уимблдона.

US Open - последний турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн.